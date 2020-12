In Consiglio un minuto di silenzio per Diego, stasera la prima partita nello stadio Maradona (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Consiglio comunale di Napoli, riunitosi oggi nell’antisala dei baroni del Maschio Angioino per l’approvazione del bilancio di previsione, ha osservato un minuto di silenzio di memoria di Diego Armando Maradona. “stasera lo stadio che ospiterà la partita di Europa League si chiamerà stadio Diego Armando Maradona. Non abbiamo voluto apporre formalmente delle lapidi allo stadio perché lo vorremmo fare con il popolo e con il Consiglio comunale”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris intervenendo in aula, che ha poi proposto “una seduta monotematica del Consiglio dedicata a questo mito e a questa leggenda, da svolgersi nel più breve tempo possibile. I ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilcomunale di Napoli, riunitosi oggi nell’antisala dei baroni del Maschio Angioino per l’approvazione del bilancio di previsione, ha osservato undidi memoria diArmando. “loche ospiterà ladi Europa League si chiameràArmando. Non abbiamo voluto apporre formalmente delle lapidi alloperché lo vorremmo fare con il popolo e con ilcomunale”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris intervenendo in aula, che ha poi proposto “una seduta monotematica deldedicata a questo mito e a questa leggenda, da svolgersi nel più breve tempo possibile. I ...

sscalcionapoli1 : Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona #Maradona - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio minuto COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona Napoli Magazine Consiglio europeo: Sassoli, possibili sanzioni sulla Turchia. Brexit, “errore lasciare l’Ue, ma ora serve un accordo”

"Le decisioni che siamo chiamati ad assumere sul Recovery Plan saranno il veicolo per la trasformazione verde, per il Green Deal europeo, come per la trasformazione digitale e per la riduzione delle d ...

cena brexit von der leyen

...la riforma Del Mes Ok dalla camera ma votoal Senato la BCE pronta a varare misure per 500 miliardi contro la terza ondata di covid sulla brexit e nessun accordo dopo la cena tr ...

"Le decisioni che siamo chiamati ad assumere sul Recovery Plan saranno il veicolo per la trasformazione verde, per il Green Deal europeo, come per la trasformazione digitale e per la riduzione delle d ......la riforma Del Mes Ok dalla camera ma votoal Senato la BCE pronta a varare misure per 500 miliardi contro la terza ondata di covid sulla brexit e nessun accordo dopo la cena tr ...