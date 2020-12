Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo critica il libro di Zorzi: "Ne vogliamo parlare della banana in copertina?" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il noto giornalista sul libro di Tommaso Zorzi: "Chi lo ha comprato? C’è anche una elegante banana in copertina..." Leggi su comingsoon (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il noto giornalista suldi Tommaso: "Chi lo ha comprato? C’è anche una elegantein..."

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - yourethehabit : Fatto sta che io lo guardò solo per tommy. E ripeto il grande fratello si accorgerà del calo di ascolti ci sarà qua… - samejlove : il grande fratello da della pettegola malefica a stefania e in confessionale le chiedono pure cosa ne pensa della g… -