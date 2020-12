GP Abu Dhabi: un tramonto e tanti saluti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Toccherebbe parlare di assetti, di gomme, di pista e di classifiche. Ma come si fa, in uno scenario del genere? Abu Dhabi , quest'anno, sarà diversa. Sarà il luogo dei saluti, come sempre, ma più ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Toccherebbe parlare di assetti, di gomme, di pista e di classifiche. Ma come si fa, in uno scenario del genere? Abu, quest'anno, sarà diversa. Sarà il luogo dei, come sempre, ma più ...

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc verso GP Abu Dhabi: 'Addio di Vettel fine di un'epoca in Ferrari' #SkyMotori #F1 #Formula1 - DaddariosWho : Però raga io avevo letto che se qualcuno fosse risultato positivo in Bahrein non avrebbe potuto disputare il GP di… - ificanthave_you : @xyepiei aveva messo il selfie nell’hotel di abu dhabi con il cappello di tommy hilfiger. Io ho lo stesso cappello… - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv: Ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1:… -