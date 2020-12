(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skydel fischio d’inizio di Napoli-Real Sociedad Il suo ricordo di Paolo Rossi? «Nell’82 la vidi a Viareggio con mio zio e mio papà e sono ricordi legati al periodo in cui ero un bimbo e sognavo di fare il calciatore» Laalè una responsabilità «La responsabilità è quella che tutti cerchiamo per fare sempre bene. Il fatto di essere qui e giocare nello stadioci riempie di onore. La, ma cerchiamo di fare il» L'articolo ilNapolista.

Giuntoli: «Orgogliosi della prima al Maradona. La partita è difficile, ma faremo il nostro dovere»

Il ds del Napoli a Sky prima dell'inizio di Napoli-Real Sociedad in cui gli azzurri si giocano il passaggio di turno in Europa League ...Il Napoli potrebbe essere una delle squadre protagoniste nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe trattando con l'Az Alkmaar, squadra avver ...Dries Mertens a Positano brinda alla nuova stagione calcistica con i cocktail energetici di Frank Formicola. Prima dell’inizio della stagione calcistica e, soprattutto, per rige ...