George Clooney Ricoverato in Ospedale, Dimagrito Troppo in Fretta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emerge soltanto ora la notizia dell’attore hollywodiano George Clooney Ricoverato in Ospedale per alcune settimane a causa di un problema di salute: “non mi sono preso cura a dovere di me stesso.” New York Post e Mirror confermano che il noto attore americano George Clooney è stato Ricoverato d’urgenza all’Ospedale per alcune settimane, a causa Leggi su youreduaction (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emerge soltanto ora la notizia dell’attore hollywodianoinper alcune settimane a causa di un problema di salute: “non mi sono preso cura a dovere di me stesso.” New York Post e Mirror confermano che il noto attore americanoè statod’urgenza all’per alcune settimane, a causa

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Attualità #GeorgeClooney Ricoverato per pancreatite, George Clooney dimagrito molto e .. - Mauri_SMM_SEO : #News #Attualità #GeorgeClooney Ricoverato per pancreatite, George Clooney dimagrito molto e ..… - CarotenutoAndre : George Clooney ricoverato in ospedale, ha perso 14 chili -