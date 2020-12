Di Mare contro Berlinguer | «Trovo indecente che mi attacchi in questo modo Corona? Beveva in diretta e offendeva»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Franco DiBianca“è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni“. Intervenendo in Commissione di Vigilanza, il direttore di Rai3 Franco diha parlato dell’esclusione di Maurodal programma Cartabianca e si è scagliatola conduttrice. Il giornalista si è lamentato per le recenti interviste nelle quali la collega lo aveva criticato, esternando il proprio disappunto per le sue scelte. “La signoraè stata più volte invitata, un mese fa, da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato. Io sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici aziendali sapranno cosa indicare alla signorasulla questione delle interviste. ...

ElioLannutti : Sapore Di Mare - il direttore di rai3 contro le interviste della Berlinguer. Sempre troppo tardi le sue dimissioni - GiusCandela : DI MARE RIVENDICA ESCLUSIONE CORONA E ATTACCA BERLINGUER: 'LE HO DETTO DI NON RILASCIARE DICHIARAZIONI. MAGGIONI E… - _DAGOSPIA_ : SAPORE DI MARE - IL DIRETTORE DI RAI3 CONTRO LE INTERVISTE DELLA BERLINGUER - MIF_76 : Santa Marinella, mare di Roma, ero un bimbetto. Il quarto contro il #Brasile l'esplosione dei tifosi, le macchine e… - MephiTaz : Sono rimasto di sasso. Non sapevo nemmeno che fosse malato. Io torno al mare al Forte, alle partite contro Brasile… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare contro

''La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono ...Bianca Berlinguer “è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni“. Intervenendo in Commissione di Vigilanza, il direttore di Rai3 Franco di Mare ha parlato dell’esclusione di Mau ...La bagarre che vede coinvolti Bianca Berlinguer, Mauro Corona e Franco Di Mare sembra non avere fine. Oggi è il direttore di Rai 3 a dire la sua contro la giornalista della sua rete in Commissione di ...Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quanto ha dichiarato il direttore di Rai3 Franco Di Mare in una sede ufficiale come la commissione di Vigilanza Rai è gravissimo e richiede un immediato seguito dall’ammin ...Il caso arriva in Parlamento, Berlinguer rivuole Corona, Di Mare (direttore di rete) pronto a dimettersi. I video delle liti fra Berlinguer e Corona ...