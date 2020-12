Così Bearzot scelse di scommettere in Paolo Rossi, ed ebbe ragione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il trionfo di Spagna comincia molti mesi prima a Torino, in un pomeriggio di novembre ancora tiepido, terso, di quelli con le montagne più vicine. È un giovedì, antivigilia di Italia-Grecia, poco più di una formalità ormai per la qualificazione mondiale. Gli azzurri si stanno allenando al vecchio Combi, sul campo in fondo messo di traverso. Bearzot, in un canto, segue con distacco la partitella dei suoi e lancia occhiate sempre più frequenti al campo adiacente, dove i resti della Juventus stanno giocando con la Primavera. La seduta termina, Cesare Maldini si attarda come sempre a torturare i portieri, gli altri se ne vanno fendendo a fatica la folla dei tifosi: per arrivare allo spogliatoio del Comunale c’è la via Filadelfia da attraversare e la barriera dei cacciatori d’autografi è doppia. Bearzot finge di uscire a sua volta, si attarda a caricare la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il trionfo di Spagna comincia molti mesi prima a Torino, in un pomeriggio di novembre ancora tiepido, terso, di quelli con le montagne più vicine. È un giovedì, antivigilia di Italia-Grecia, poco più di una formalità ormai per la qualificazione mondiale. Gli azzurri si stanno allenando al vecchio Combi, sul campo in fondo messo di traverso., in un canto, segue con distacco la partitella dei suoi e lancia occhiate sempre più frequenti al campo adiacente, dove i resti della Juventus stanno giocando con la Primavera. La seduta termina, Cesare Maldini si attarda come sempre a torturare i portieri, gli altri se ne vanno fendendo a fatica la folla dei tifosi: per arrivare allo spogliatoio del Comunale c’è la via Filadelfia da attraversare e la barriera dei cacciatori d’autografi è doppia.finge di uscire a sua volta, si attarda a caricare la ...

