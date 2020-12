Casadilego/ Duetto con Hell Raton per conquistare la vittoria a X Factor 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Casadilego vincitore di X Factor 2020? Duetto con Hell Raton per conquistare la vittoria nella finalissima e un best of che la riporta alle origini Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)vincitore di Xconperlanella finalissima e un best of che la riporta alle origini

EugenioTaf : I miei pronostici per stasera: 1. LPoM (la rischio: sarà merito della diretta su @TV8it) 2. Blind (per merito del… - zazoomblog : Il duetto di Casadilego e Hell Raton in Stan di Eminem e Dido alla finale di X Factor - #duetto #Casadilego #Raton… - MScrobogna : #XFactor2020 Duetto #Casadilego e #littlepiecesofmarmelade ... troppo? - quandilfaitnoir : Sono tanto curiosa di vedere il duetto tra Manuelito e Casadilego! Chissà se Manuelito canterà in italiano o in spagnolo ?? #XF2020 - OhItsTommo : per chi segue #XF2020 avete visto che casadilego e hell raton fanno un duetto stan di eminem? ce hell raton che rap… -