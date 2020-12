Benevento, i convocati di Inzaghi per il Sassuolo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Benevento ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo, ecco le scelte di Inzaghi: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Lucatelli;DIFENSORI: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba;CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Tello, Basit, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj;ATTACCANTI: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Iago Falque. I convocati di Mister Filippo Inzaghi #SassuoloBenevento#SerieATIM #ForzaStrega pic.twitter.com/AsuCwcrl17 — Benevento Calcio (@bncalcio) December 10, 2020 Foto: Instagram personale Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilha diramato la lista deiper la gara di domani contro il, ecco le scelte di: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Lucatelli;DIFENSORI: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba;CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Tello, Basit, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj;ATTACCANTI: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Iago Falque. Idi Mister Filippo#SerieATIM #ForzaStrega pic.twitter.com/AsuCwcrl17 —Calcio (@bncalcio) December 10, 2020 Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

