Arisa si sbilancia | “Qui mi sento più a mio agio | mi sento più vera”

La cantante dopo un mese dal lancio come insegnante nella trasmissione Amici, si e confessa di preferirla a X Factor

Ultime Notizie dalla rete : Arisa sbilancia

La ex giudice di “X Factor” quindi si sbilancia: “ Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterlo affrontare ”, ha rivelato la cantante.Arisa, che è stata giudice di "X Factor" per ben tre edizioni del programma, ... "Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera.Arisa spiega le differenze tra Amici e X Factor: “Qui con Maria mi sento più vera” Arisa racconta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la sua esperienza nel talent show di Canale 5.