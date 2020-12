Zona gialla e spostamenti tra Comuni: la Lombardia non molla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020 - A meno di due giorni da quello che potrebbe essere ribattezzato come il "yellow friday" della Lombardia , cresce l'ansia per l'attesa promozione della nostra regione in Zona ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020 - A meno di due giorni da quello che potrebbe essere ribattezzato come il "yellow friday" della, cresce l'ansia per l'attesa promozione della nostra regione in...

Pinucciosono : Puglia zona gialla.. .anzi no... non tutta... ma alcune province arancioni... ma non tutte per intero... Alle atti… - zaiapresidente : ??? L'appello ora è uno solo: EVITATE GLI ASSEMBRAMENTI! La zona gialla non è garantita a vita. Gennaio sarà un mes… - sbonaccini : ?? Ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Ma dobbiam… - PulitiElena : RT @fanpage: Tutti gli indicatori sono in calo, compreso quello dei decessi. - qn_giorno : #Zonagialla e #spostamenti tra Comuni: la #Lombardia non molla -