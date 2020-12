Serie B: possibile introduzione del VAR per playoff e playout (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Serie B: il presidente Balata comunica la possibilità di utilizzare il VAR nei prossimi playoff e playout. Ecco il conunicato della Lega Serie B La Lega Serie B ha diramato un comunicato dopo l’Assemblea odierna. Importanti novità in arrivo. PARTNERSHIP – «In apertura il presidente Mauro Balata ha comunicato la manifestazione di interesse per una partnership strategica con la Lega Serie B da parte degli stessi soggetti che stanno costituendo una newco con la Lega Serie A. Una proposta che individua l’inizio di un percorso, cercato e voluto dallo stesso presidente Balata in questi mesi, per lo sviluppo del brand e del valore economico della Serie B e che dimostra, inoltre, il forte interesse che il mercato ha nei confronti di un campionato apprezzato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)B: il presidente Balata comunica la possibilità di utilizzare il VAR nei prossimi. Ecco il conunicato della LegaB La LegaB ha diramato un comunicato dopo l’Assemblea odierna. Importanti novità in arrivo. PARTNERSHIP – «In apertura il presidente Mauro Balata ha comunicato la manifestazione di interesse per una partnership strategica con la LegaB da parte degli stessi soggetti che stanno costituendo una newco con la LegaA. Una proposta che individua l’inizio di un percorso, cercato e voluto dallo stesso presidente Balata in questi mesi, per lo sviluppo del brand e del valore economico dellaB e che dimostra, inoltre, il forte interesse che il mercato ha nei confronti di un campionato apprezzato ...

emanuelacosacco : @mmorphine_ Capisco il tuo punto di vista e anch'io le guardo cercando un break, però guardandole ti dico che forse… - _SaveMeImFine_ : Com'è possibile che alcune serie TV nel giro di 12 o 24h hanno già i sub Ita, mentre altre dopo 4 settimane ancora… - FabioFColombo : RT @Assolombarda: Nella seconda puntata della mini-serie di #Assolombarda 'Qui ogni impresa è possibile', @JohnDickie1 racconta il territo… - chrysalismnh : In tutto ciò, se l'anello di serkan non torna al suo dito il prima possibile io eSCO PAZZA ALTRO CHE NON GUARDARE P… - s0ftiehar : io non ci voglio credere che #odaat sia stata DI NUOVO cancellata sta serie tratta di tutto e di più nel modo più l… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie possibile Dybala o Eriksen. Il ritorno di Pogba in Serie A è possibile solo con uno scambio TUTTO mercato WEB Serie B: possibile introduzione del VAR per playoff e playout

Serie B: il presidente Balata comunica la possibilità di utilizzare il VAR nei prossimi playoff e playout. Ecco il conunicato della Lega Serie B ...

Suburra: tutto quello che sappiamo su dei possibili spin-off o sequel

La serie tutta italiana targata Netflix si è conclusa con la sua terza stagione: ci sono piani per spin-off futuri? Scopriamolo insieme.

Serie B: il presidente Balata comunica la possibilità di utilizzare il VAR nei prossimi playoff e playout. Ecco il conunicato della Lega Serie B ...La serie tutta italiana targata Netflix si è conclusa con la sua terza stagione: ci sono piani per spin-off futuri? Scopriamolo insieme.