“Se c’è allerta meteo, i docenti non devono lavorare con la didattica digitale”. Sindacati all’attacco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La didattica digitale, per molti rappresenta il futuro, per altri può significare un surrogato delle lezioni in presenza in caso di cause di forza maggiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladigitale, per molti rappresenta il futuro, per altri può significare un surrogato delle lezioni in presenza in caso di cause di forza maggiore. L'articolo .

Giorgiolaporta : Se non c’è la maggioranza sul #RecoveryFund e il #Governo non ha i numeri, c’è una sola soluzione possibile: si apr… - borghi_claudio : Intanto questa bella persona se c'è da mettere le mani sui soldi (pure quelli illusori del recovery) allora non vot… - borghi_claudio : C'è davvero qualcuno del M5S che anche se vota mille mes pensa di essere ricandidato con conte leader? Ma dove vive… - Rossonerosemper : @boasort79513071 No, quella parola in rumeno vuol dire nero, non il termine dispregiativo. Se c'è un gruppo di gioc… - veronica_rosset : RT @alebarbano: Incredibile ma vero: se c’è allerta meteo, non si fa neanche la didattica a distanza (Dad). È la pretesa dei sindacati scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se c’è Demme 'o rre d''a mità campo. Ospina na sicurezza - ilNapolista IlNapolista