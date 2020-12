Omicidio Beau Solomon, l’unico indiziato assolto in secondo grado (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Omicidio Beau Solomon, nessun colpevole dopo due gradi di giudizi: il delitto del 2016 resta senza un responsabile Beau Solomon è lo studente americano 19enne che nel giugno 2016 fu ucciso a Roma. Sono passati poco più di quattro anni da allora e il delitto resta senza un colpevole. Massimo Galiotto, l’unico indiziato assolto in primo grado, dopo il ricorso è stato ritenuto non colpevole anche in Appello. Beau Solomon studiava nella capitale presso la John Cabot University, giocava a baseball e dopo un passato difficile voleva ricominciare la sua vita dall’altra parte del mondo. Nonostante la giovane età, infatti, il ragazzo non aveva avuto un percorso facile con una malattia che era ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020), nessun colpevole dopo due gradi di giudizi: il delitto del 2016 resta senza un responsabileè lo studente americano 19enne che nel giugno 2016 fu ucciso a Roma. Sono passati poco più di quattro anni da allora e il delitto resta senza un colpevole. Massimo Galiotto,in primo, dopo il ricorso è stato ritenuto non colpevole anche in Appello.studiava nella capitale presso la John Cabot University, giocava a baseball e dopo un passato difficile voleva ricominciare la sua vita dall’altra parte del mondo. Nonostante la giovane età, infatti, il ragazzo non aveva avuto un percorso facile con una malattia che era ...

