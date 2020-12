La Camera approva risoluzione Mes | Conte | “La maggioranza sia unita”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premierdopo l’zione da parte delladellasul Mes. Coesione in(Leggo)Ci si aspettava uno scivolone da parte della, o meglio qualcuno lo aspettava, in Parlamento e non, ma in merito allasul Mes, laha votato compatta ed ha portato a casa il risultato. Nei giorni scorsi, scenari a volte anche bizzarri erano stati prospettati, ma al momento, niente di tutto ciò si è realizzato ed il Governo va avanti. Era stata chiesta una prova di forza da parte dellain Parlamento, ed in effetti, al di la delle diversità di vedute su certi temi e rispetto a certe posizioni, la prova di forza ...