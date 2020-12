Gli amministratori under 35 della Lega piemontese scrivono a Conte: “Fermare colossi del web per aiutare piccolo commercio locale” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una lettera aperta, indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere di mettere un freno e adeguate limitazioni allo strapotere dei colossi dell’e-commerce online. A scriverla e firmarla sono 78 giovani under 35 eletti negli enti locali piemontesi tra le file della Lega. Gli amministratori esprimono la loro preoccupazione per la condizione del piccolo commercio, per i negozi di prossimità, piegati dalla concorrenza prima dei grandi centri e ora dal web in un momento storico dove le chiusure Legate al Covid hanno aggravato la situazione. Ecco il testo della lettera: Alla c.a. del Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una lettera aperta, indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppee al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere di mettere un freno e adeguate limitazioni allo strapotere deidell’e-commerce online. A scriverla e firmarla sono 78 giovani35 eletti negli enti locali piemontesi tra le file. Gliesprimono la loro preoccupazione per la condizione del, per i negozi di prossimità, piegati dalla concorrenza prima dei grandi centri e ora dal web in un momento storico dove le chiusurete al Covid hanno aggravato la situazione. Ecco il testolettera: Alla c.a. del Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe ...

