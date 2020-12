Fire Emblem | Shadow Dragon & the Blade of Light - recensione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per svelare al mondo l'arrivo in Occidente di; theof, il reparto marketing di Nintendo ha tirato fuori un vero colpo di genio. Non potendo infatti contare sul classico effetto nostalgia, tanto potente sui nostri cuori quanto sui nostri portafogli, il trailer d'annuncio è comunque riuscito ad evocare negli appassionati di vecchia data una valanga di memorie chiamando in causa il nostro primo incontro con due dei protagonisti della saga. Marth e Roy, infatti, avevano messo piede per la prima volta al di fuori del suolo nipponico grazie a Super Smash Bros. Melee nel lontano 2001. E all'epoca ben pochi avevano una vaga idea di chi fossero questi due spadaccini. Quasi vent'anni dopo i giocatori di Smash Bros. hanno visto ...