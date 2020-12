“Donna nanak tutta tanak”: scoppia il caos in Rai per la frase di Leonarduzzi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una battutaccia rischia di far esplodere un nuovo caso a Viale Mazzini. Questa volta nel mirino RaiSport e in particolare una frase pronunciata al termine del rally di Monza dell’8 dicembre dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi. Il giornalista, protagonista dello scivolone, stava commentando la vittoria del pilota francese Ogier, al suo settimo titolo mondiale, contro Ott Tänak ed è proprio sul cognome di quest’ultimo che si è lasciato andare: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘Donna nanak tutta Tanak’, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita.” Il gioco di parole ha suscitato ovviamente polemiche e la battuta non riuscita aveva portato lo stesso Leonarduzzi a frenare subito dopo averla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una battutaccia rischia di far esplodere un nuovo caso a Viale Mazzini. Questa volta nel mirino RaiSport e in particolare unapronunciata al termine del rally di Monza dell’8 dicembre dal telecronista Lorenzo. Il giornalista, protagonista dello scivolone, stava commentando la vittoria del pilota francese Ogier, al suo settimo titolo mondiale, contro Ott Tänak ed è proprio sul cognome di quest’ultimo che si è lasciato andare: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘DonnaTanak’, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita.” Il gioco di parole ha suscitato ovviamente polemiche e la battuta non riuscita aveva portato lo stessoa frenare subito dopo averla ...

