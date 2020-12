Covid, uno studio: bambino positivo a Milano già a novembre 2019 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, secondo una ricerca il virus era diffuso in Italia mesi prima del paziente 0 di Codogno. La storia del bimbo con il morbillo telenord.itMentre si cerca la cura al Covid-19 con il vaccino, si continua anche a indagare quando è apparso per la prima volta in Italia l’infezione che è diventata poi pandemia. Il mese scorso uno studio dell’Istituto Tumori di Milano e dell’Università di Siena avevano avevano reso noto che 959 persone che aveva effettuato lo screening tra settembre e novembre 2019 per il tumore al polmone erano risultate positive. Oggi l’Università Statale di Milano indica un’altra data che comunque conferma la circolazione del virus in Italia già nella seconda metà del 2019. Nel dicembre dello scorso anno, un ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020), secondo una ricerca il virus era diffuso in Italia mesi prima del paziente 0 di Codogno. La storia del bimbo con il morbillo telenord.itMentre si cerca la cura al-19 con il vaccino, si continua anche a indagare quando è apparso per la prima volta in Italia l’infezione che è diventata poi pandemia. Il mese scorso unodell’Istituto Tumori die dell’Università di Siena avevano avevano reso noto che 959 persone che aveva effettuato lo screening tra settembre eper il tumore al polmone erano risultate positive. Oggi l’Università Statale diindica un’altra data che comunque conferma la circolazione del virus in Italia già nella seconda metà del. Nel dicembre dello scorso anno, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno Trasportavano 3 kg di hashish, uno positivo al Covid: arrestati due giovani dalla Finanza IVG.it Massimo 10 persone ad eventi pubblici e privati

La misura è stata annunciata dall’esecutivo cantonale, che ha sottolineato come l’indice di diffusione del coronavirus è tornato sopra l’uno ...

Morto a Sovigliana ex negoziante di 67 anni

empolI Sovigliana è in lutto per la scomparsa, a 67 anni, di Francesco Barbaccia, commerciante che era stato titolare di un proprio esercizio in via Corte Mancioli. Barbaccia nei giorni passati era st ...

