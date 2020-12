Champions | il Real supera il Gladbach L’Atletico di Simeone trionfa a Salisburgo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è chiusa la fase a gironi diLeague, nell’ultima serata disponibile acciuffano la qualificazione agli ottavi ilMadrid e il Borussia Moenchennel girone dell’Inter,Madrid sconfigge ilpassa il turno. Ecco tutti i risultati delle gare delle 21.00: GIRONE A Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0-Atletico Madrid 0-2 GIRONE BInter-Shakhtar Donetsk 0-0Madrid-Borussia M2-0 GIRONE C Manchester City-Marsiglia 3-0 Olympiacos-Porto 0-2 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Quarto posto finale per i nerazzurri che chiudono il girone C a quota 6 punti, ucraini terzi e in Europa League, Real Madrid e Borussia Moenchengladbach agli ottavi di finale di Champions League ...