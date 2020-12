Calcagno | “Il protocollo anti Covid è stato utilizzato nel modo giusto”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Umberto, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Questi alcuni passaggi del suo intervento: “Credo che la stagione in corso sia come ce l’aspettavamo. Lo scorso campionato siamo stati colti di sorpresa, attualmente invece no e penso siafatto un grande lavoro in Federazione e anche dai giocatori, visto che da maggio i top player non hanno mai avuto un momento di sosta, tra club e le nazionali. Al di là di qualche inciampo credo che ilsianella maniera giusta e che ci abbia permesso di continuare. Ovviamente ilha limitato tutti, ma riuscire a continuare anche in questo periodo di semi-lockdown èsenz’altro un valore aggiunto Sugli stipendi? Tutto ciò che ...