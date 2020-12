Brexit: Conte, 'accordo equilibrato e non ad ogni costo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Un accordo sulla Brexit "è nell'interesse di tutti ma non a ogni costo". Lo ha detto in Aula alla Camera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ribadendo il sostegno dell'Italia "al capo negoziatore Michel Barnier e alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen". L'accordo, ha sottolineato Conte, "deve essere equilibrato, affinché le imprese italiane ed europee possano competere con quelle britanniche in maniera leale". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Unsulla"è nell'interesse di tutti ma non a". Lo ha detto in Aula alla Camera il presidente del Consiglio Giuseppe, ribadendo il sostegno dell'Italia "al capo negoziatore Michel Barnier e alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen". L', ha sottolineato, "deve essere, affinché le imprese italiane ed europee possano competere con quelle britanniche in maniera leale".

L'accordo commerciale fra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione post Brexit rimane un tema importante ma non deve avvenire “a ogni costo”. Lo ha detto il presidente del ...

