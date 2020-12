BioShock potrebbe prendere una piega da RPG nel prossimo capitolo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sappiamo che un nuovoè in lavorazione presso 2K Games, affidato al loro nuovo studio Cloud Chamber: molti mesi son passati da allora, con pochissimi o nulli aggiornamenti in proposito. Tuttavia, tre annunci di lavoro presso Cloud Chamber, studio interno a 2K che sta sviluppando l'opera, svelano la probabile svolta Action-RPG della saga. Si tratta di annunci di ricerca per Lead Systems Designer, Senior Voice Designer e Game AI Programmer. Il titolo del progetto non è specificato, ma è difficile pensare a qualcosa che non sia il fulcro della attività attuale dello studio. Leggi altro...