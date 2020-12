Bce, Lagarde ricarica il bazooka Pepp a 1.850 mld fino a marzo 2022 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un'estensione sia quantitativa che temporale del programma pandemico di acquisto di titoli di Stato e tre nuove aste di liquidità per le banche. Come atteso dal mercato sono queste le leve che la Bce ha deciso di azionare nell'ultima riunione dell'anno del Consiglio direttivo per cercare di riportare l'inflazione vicina al target del 2% annuo, obiettivo reso difficoltoso dal sopraggiungere della pandemia di Covid che ha rallentato l'attività economica dell'Eurozona. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un'estensione sia quantitativa che temporale del programma pandemico di acquisto di titoli di Stato e tre nuove aste di liquidità per le banche. Come atteso dal mercato sono queste le leve che la Bce ha deciso di azionare nell'ultima riunione dell'anno del Consiglio direttivo per cercare di riportare l'inflazione vicina al target del 2% annuo, obiettivo reso difficoltoso dal sopraggiungere della pandemia di Covid che ha rallentato l'attività economica dell'Eurozona. Segui su affaritaliani.it

