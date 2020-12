App IO. Cashback, boom di accessi. La partenza è difficile! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Redazione. Ieri primo giorno per l’App IO, grazie alla quale è possibile ottenere un sorta di rimborso sugli acquisti effettuati con bancomat o carte di credito, ovvero senza contanti, ma utilizzando la cosiddetta “moneta elettronica”. Nella giornata difficile di avvio del programma “Cashback” gli utenti hanno registrato sull’app IO 1.157.840 carte di debito o credito, Leggi su freeskipper (Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Redazione. Ieri primo giorno per l’App IO, grazie alla quale è possibile ottenere un sorta di rimborso sugli acquisti effettuati con bancomat o carte di credito, ovvero senza contanti, ma utilizzando la cosiddetta “moneta elettronica”. Nella giornata difficile di avvio del programma “” gli utenti hanno registrato sull’app IO 1.157.840 carte di debito o credito,

lastknight : La App di #cashback @IOitaliait si avvia a superare gli scaricamenti di @immuni_app. Evidentemente la #vita di tutt… - MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - bancaetica : Avete già provato a caricare i vostri metodi di pagamento sull’app IO per il #cashback di Stato? Se ci siete riusci… - notizie_flash : Cashback di Natale: App io ancora inutilizzabile -