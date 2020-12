Amici 2020, stravolto il programma del daytime: gli appuntamenti diventano tre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre l’arrivo al serale e la competizione ufficiale sono ancora lontani nei calendari di Canale 5, Amici 2020 sta nel frattempo rivedendo ad altissimi ritmi la collocazione del suo seguitissimo daytime quotidiano. In attesa di iniziare con lo show vero e proprio, previsto come al solito per il prossimo anno, le migliaia di appassionati sono infatti chiamati a seguire la Scuola del talent attraverso le strisce dedicate; brevi appuntamenti, di pochi minuti, distribuiti a ritmi giornalieri sulle principali reti Mediaset. Obbiettivo è ovviamente quello di far familiarizzare gli spettatori con i concorrenti, e seguirne l’evoluzione in attesa di una possibile conferma finale. Un nuovo spazio dedicato alla Scuola di Amici 2020 affiancherà il collegamento delle 19: come cambiano gli orari ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre l’arrivo al serale e la competizione ufficiale sono ancora lontani nei calendari di Canale 5,sta nel frattempo rivedendo ad altissimi ritmi la collocazione del suo seguitissimoquotidiano. In attesa di iniziare con lo show vero e proprio, previsto come al solito per il prossimo anno, le migliaia di appassionati sono infatti chiamati a seguire la Scuola del talent attraverso le strisce dedicate; brevi, di pochi minuti, distribuiti a ritmi giornalieri sulle principali reti Mediaset. Obbiettivo è ovviamente quello di far familiarizzare gli spettatori con i concorrenti, e seguirne l’evoluzione in attesa di una possibile conferma finale. Un nuovo spazio dedicato alla Scuola diaffiancherà il collegamento delle 19: come cambiano gli orari ...

