Vidal, tutto confermato: salta Inter-Shakhtar (Di martedì 8 dicembre 2020) MILANO - Arturo Vidal contro lo Shakhtar Donetsk domani sera non ci sarà. Già ieri i segnali erano negativi e oggi è arrivata la conferma attraverso la risonanza magnetica alla quale il cileno si è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 8 dicembre 2020) MILANO - Arturocontro loDonetsk domani sera non ci sarà. Già ieri i segnali erano negativi e oggi è arrivata la conferma attraverso la risonanza magnetica alla quale il cileno si è ...

