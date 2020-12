Venezia nel panico: l’acqua straripa e il MOSE non parte (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Momenti di panico a Venezia che, a causa maltempo, è stata vittima di una nuova inondazione. Il MOSE non è stato attivato. MOSE (websource)Il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), è un sistema di dighe mobili formato da quattro barriere poste davanti il porto della laguna di Venezia. Queste barriere sono formate da 78 paratoie collegate tramite cerniere al fondale marino su un lato. Vengono azionate dalla propria galleggiabilità attraverso espulsione ed emissione d’aria. Questo sistema di barriere è stato progettato per difendere la città da maree alte fino a tre metri. entre la sua entrata in funzione avviene in previsione di maree superiori a 110 centimetri. Il progetto è partito nel maggio del 2003 ma la sua realizzazione ha portato a non poche polemiche. Nel ... Leggi su kronic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Momenti diche, a causa maltempo, è stata vittima di una nuova inondazione. Ilnon è stato attivato.(websource)Il(Modulo Sperimentale Elettromeccanico), è un sistema di dighe mobili formato da quattro barriere poste davanti il porto della laguna di. Queste barriere sono formate da 78 paratoie collegate tramite cerniere al fondale marino su un lato. Vengono azionate dalla propria galleggiabilità attraverso espulsione ed emissione d’aria. Questo sistema di barriere è stato progettato per difendere la città da maree alte fino a tre metri. entre la sua entrata in funzione avviene in previsione di maree superiori a 110 centimetri. Il progetto è partito nel maggio del 2003 ma la sua realizzazione ha portato a non poche polemiche. Nel ...

emergenzavvf : #Maltempo, 3.000 interventi in 3 giorni: 1.400 in Veneto, 350 in Emilia Romagna, 300 in Friuli Venezia Giulia. Oltr… - matteosalvinimi : Vicinanza alle famiglie evacuate nel Modenese per l'esondazione del fiume #Panaro e a tutti i nostri connazionali,… - CultEvent_tweet : RT @artribune: #fotodelgiorno: Venezia sotto la neve nel 1951 foto di Gianni Berengo Gardin - FabulousMixx : RT @perchetendenza: 'Mose': Perché non è stato attivato in quanto era prevista una marea inferiore alla soglia critica dei 130 centimetri,… - MuredduGiovanni : RT @Hartmann_TWT: Nel 2020, per azionare il mose, chi ha i piedi bagnati a Venezia deve chiamare Roma per farsi autorizzare...passano gli a… -