Ritorna il finto hacker italiano Andrea Wilson su Facebook

(Di martedì 8 dicembre 2020) Attenzione alla bufala di. Ignorate il messaggio. In genere, il messaggio falso viene consegnato agli utenti tramite Messenger e chiede ai bersagli di inoltrarlo a tutti nella loro lista di amici, minacciando conseguenze se non viene fatto. Un tuo amico/a affermerà che devi stare attento/a e che il tuo accountè collegato a qualcuno di nomepericoloso. Se qualcuno accetta la tua richiesta di amicizia dopo che sei entrato in contatto con, il suo accountverrà violato. Una bufala bella e buona. Senza accedere a pagine specifiche esterne a, infatti, non possibile andare incontro a scenari del genere. Quindi non cadete nella trappola! Informatica ...