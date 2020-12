Previste precipitazioni e nevicate intense in montagna (Di martedì 8 dicembre 2020) In Friuli Venezia Giulia al momento la situazione meteo è tranquilla, ma sono Previste precipitazioni per l’intera giornata con nevicate, anche intense, in montagna. Nel frattempo, proseguono le operazioni coordinate dai funzionare dalla Protezione civile regionale per ripristinare i collegamenti con le frazioni di Forni Avoltri rimaste isolate, attraverso l’apertura di una strada forestale alternativa, e tutte le azioni avviate dalle squadre di volontari comunali sull’intero territorio”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, dopo la riunione in videoconferenza di questa mattina con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e il Centro funzionale decentrato (Cfd) del Friuli Venezia Giulia, nel corso della quale è stato tracciato il quadro sulla ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) In Friuli Venezia Giulia al momento la situazione meteo è tranquilla, ma sonoper l’intera giornata con, anche, in. Nel frattempo, proseguono le operazioni coordinate dai funzionare dalla Protezione civile regionale per ripristinare i collegamenti con le frazioni di Forni Avoltri rimaste isolate, attraverso l’apertura di una strada forestale alternativa, e tutte le azioni avviate dalle squadre di volontari comunali sull’intero territorio”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, dopo la riunione in videoconferenza di questa mattina con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e il Centro funzionale decentrato (Cfd) del Friuli Venezia Giulia, nel corso della quale è stato tracciato il quadro sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Previste precipitazioni Meteo a Roma e nel Lazio, ancora piogge: per l'Immacolata allerta arancione della protezione civile RomaToday Allerta maltempo in Italia, le previsioni per le prossime ore

Allerta maltempo in Italia. Il Paese continua a essere investito da una vasta circolazione depressionaria che dà vita a precipitazioni, nevose sui settori alpini e ...

Maltempo: domani a Napoli scuole e parchi chiusi

Scuole chiuse domani a Napoli. "A seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e valida per domani 9 dicembre, dalle 00.00 alle 23. (ANSA) ...

