Ludwig Mirak online con il singolo “Leila”

Ludwig Mirak online sulle piattaforme digitali con il singolo "Leila", escluso da Sanremo Giovani: una piccola luna berbera di speranza Alle selezioni per il Festival di Sanremo 2021, Ludwig Mirak ha presentato "Leila" il singolo che anticipa il secondo album previsto per il 2021. Leila racconta i sogni e le speranze di una ragazza che decide di cercare fortuna…

