John Lennon | il cuore di un’intera generazione

Era l'8 dicembre del 1980 quando a New York fu assassinato John Lennon. Il cantante dei Beatles fu freddato da 4 colpi di rivoltella da David Chapman, davanti all'ingresso del lussuoso palazzo sulla 72ª strada in cui risiedeva. Il giovane assassino è stato definito come un ragazzo disturbato, che nutriva odio per la figura del cantante. Lo stesso ragazzo di 25 anni che aveva chiesto un autografo al cantante dei Fab Four solo poche ore prima del folle gesto. John Lennon-photo credits: Pinterest Secondo lui Lennon si sarebbe fatto assuefare dalla bellavita borghese, dimenticando i suoi credo originari. La corsa contro il tempo fu inutile, Lennon si spense una volta arrivato al Roosevelt Hospital.

