Iconize ed Elettra Lamborghini | frecciatine social? Le stories sono uguali

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 dicembre 2020)edancora amici?edsembrano in freddo. Nelle ultime ore, entrambi hanno pubblicato delle Instagrammolto simili tra loro. LA LORO AMICIZIA La coppia di amici è molto legata a tal punto cheha avuto un ruolo molto importante persino in occasione delle nozze dellacon Afrojack, avvenute nel mese di settembre. È stato una sorta di “damigello” d’onore; è stato con lei durante tutti i preparativi, l’addio al nubilato e così via. Per non parlare dei tanti momenti passati insieme in questi ultimi anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Ferrero (@) COSA È CAMBIATO? Adesso però sembra che sia ...