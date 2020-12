Gli Aristogatti compiono 50 anni | 10 curiosità sul 20° classico Disney

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) Gli Aristogatti compiono 50 anni di avventure on the road, nella Parigi dai colori pastello: tra una «Crema di crema alla Edgar» e una Jam session di jazz. Diretto da Wolfgang Reitherman il 20° classico Disney fu proiettato, per la prima volta, a Los Angeles l’11 dicembre 1970. Basato su un soggetto di Tom McGOwan e Tom Rowe, il film d’animazione racconta la storia di una ricca nobildonna francese che designa come eredi nel suo testamento l’adorabile felina Duchessa e i suoi cuccioli: Bizet, Matisse e Minou. Il suo avido maggiordomo non ci sta, e farà di tutto pur di sbarazzarsi dei micetti. In loro aiuto, però, accorrerà un gatto randagio che risponde al nome di Romeo, «er mejo der Colosseo». Il film è noto per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney in persona, e il primo prodotto dopo la sua morte nel 1966 (sebbene avesse lavorato anche alle prime versioni del soggetto de Le avventure di Bianca e Bernie nel 1962). La produzione del cartone animato impiegò quattro anni, con un budget di quattro milioni di dollari. Gli Aristogatti fu un successo sia di pubblico che di critica incassando 55,7 milioni di dollari, circa 14 volte ciò che costò. Cinque dei leggendari Nine Old Men (i nove animatori storici della Disney artefici di classici come Biancaneve e i sette nani a Le avventure di Peter Pan) parteciparono alla realizzazione della pellicola. Festeggiamo il mezzo secolo del 20° classico Disney con 10 curiosità (nella gallery in alto) sui felini più sofisticati del cinema. Dalla vera famiglia di gattini della Ville Lumiere che ereditò una fortuna a Romeo che non è romano ma irlandese fino al film d’animazione che in origine doveva essere un live action.