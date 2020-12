Francia, occupazione in recupero nel 3° trimestre (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – In aumento gli occupati in Francia nel 3° trimestre. Secondo la stima preliminare dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una crescita dei posti di lavoro dell’1,6% inferiore al +1,8% indicato nella stima preliminare. Il dato si confronta però con il -0,8% rivisto del trimestre precedente. La variazione equivale a 401.100 posti di lavoro in più, che si confrontano con i -204.200 registrati nel trimestre precedente. Rispetto ad un anno prima, si registra nel complesso una riduzione dei posti di lavoro di 207.200 unità (-0,8%). Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – In aumento gli occupati innel 3°. Secondo la stima preliminare dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una crescita dei posti di lavoro dell’1,6% inferiore al +1,8% indicato nella stima preliminare. Il dato si confronta però con il -0,8% rivisto delprecedente. La variazione equivale a 401.100 posti di lavoro in più, che si confrontano con i -204.200 registrati nelprecedente. Rispetto ad un anno prima, si registra nel complesso una riduzione dei posti di lavoro di 207.200 unità (-0,8%).

