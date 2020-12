Festa con musica ad alto volume: multa a 20 partecipanti e noto rapper (Di martedì 8 dicembre 2020) Un rumoroso concerto è stato segnalato dai residenti di Desio al 112: l’intervento dei carabinieri ha comportato il rilascio di una multa per i presenti. Concerto con noto rapper interrotto dai carabinieri: multa ai partecipanti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Un rumoroso concerto è stato segnalato dai residenti di Desio al 112: l’intervento dei carabinieri ha comportato il rilascio di unaper i presenti. Concerto coninterrotto dai carabinieri:aisu Notizie.it.

Antonio_Tajani : Con una preghiera affidiamo le sofferenze del nostro tempo alla Madonna. Buona Festa dell'Immacolata amici!… - agorarai : “Benvenuti ad Agorà e buona festa a tutti. Di sicuro non sarà una buona festa per il governo, alle prese con la pos… - ItalianNavy : Per le donne e gli uomini della #MarinaMilitare oggi è un giorno di festa molto sentito. Celebriamo a bordo e a ter… - TOSADORIDANIELA : RT @Patrizia0758: Buona Festa dell'Immacolata a tutti ? ??Agnolo Bronzino, 1503-1572. Madonna Con Bambino e San Giovannino. Palermo, Palazz… - mirianagrassi1 : RT @Patrizia0758: Buona Festa dell'Immacolata a tutti ? ??Agnolo Bronzino, 1503-1572. Madonna Con Bambino e San Giovannino. Palermo, Palazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa con Festa con 11 romani a largo Argentina, sanzionati dai Carabinieri TerzoBinario.it Napoli, shopping e controlli: una festa dell'Immacolata ancora anomala

E' una città “spaccata in due” quella che stamattina si è svegliata in questo insolito 8 Dicembre. Una festa dell'Immacolata in piena pandemia e che ha dovuto fare ...

Jingle Bell Rock, Achille Lauro con Annalisa in un classico di Natale

Disponibile il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte per Borotalco Tv e immerso in sfavillanti atmosfere da Roaring Twenties ...

E' una città “spaccata in due” quella che stamattina si è svegliata in questo insolito 8 Dicembre. Una festa dell'Immacolata in piena pandemia e che ha dovuto fare ...Disponibile il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte per Borotalco Tv e immerso in sfavillanti atmosfere da Roaring Twenties ...