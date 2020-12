F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021 (Di martedì 8 dicembre 2020) Yuki Tsunoda prenderà parte nella giornata di martedì 15 dicembre ai test di Formula 1 per giovani piloti con AlphaTauri sul circuito di Yas Marina, sede questo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 (ultimo round stagionale del Mondiale). Il ventenne Giapponese, reduce da una splendida stagione d’esordio nel campionato di Formula 2 conclusa in terza posizione assoluta con il titolo di miglior rookie della categoria. Tsunoda, portacolori del Red Bull Junior Team, sembra ormai ad un passo dal passaggio in Formula 1 al posto del russo Daniil Kvyat con la scuderia faentina dopo aver conseguito la Superlicenza. “Non vedo l’ora di provare con il team AlphaTauri – dice Tsunoda – Mi sono ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020)prenderà parte nella giornata di martedì 15 dicembre aidi Formula 1 per giovani piloti consul circuito di Yas Marina, sede questo weekend del Gran Premio di Abu2020 (ultimo round stagionale del Mondiale). Il ventenne, reduce da una splendida stagione d’esordio nel campionato di Formula 2 conclusa in terza posizione assoluta con il titolo di migliordella categoria., portacolori del Red Bull Junior Team, sembraad undal passaggio in Formula 1 al posto del russo Daniil Kvyat con la scuderia faentina dopo aver conseguito la Superlicenza. “Non vedo l’ora di provare con il team– dice– Mi sono ...

OA_Sport : F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021 - t0osieslide : IN CHE SENSO YUKI TSUNODA È ALTO SOLO 159 CM, QUESTO È PIÙ ALTO DI ME PAZZESCO MI BUTTO GIÙ DA UN PONTE - CCokina12 : RT @Gianludale27: Yuki Tsunoda prenderà parte ai test di Abu Dhabi (in programma il prossimo 15 dicembre) con l'AlphaTauri #F1 - Gianludale27 : Yuki Tsunoda prenderà parte ai test di Abu Dhabi (in programma il prossimo 15 dicembre) con l'AlphaTauri #F1 - sebavettels : Un altro giorno è finito. Un altro giorno senza che sia arrivato l'annuncio di Yuki Tsunoda in Alpha Tauri… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021 OA Sport F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021

Yuki Tsunoda prenderà parte nella giornata di martedì 15 dicembre ai test di Formula 1 per giovani piloti con AlphaTauri sul circuito di Yas Marina, sede questo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi ...

Yuki Tsunoda in pista con Alpha Tauri ai test di Abu Dhabi

Il talento giapponese, che ha chiuso 3° nel campionato F2, si avvicina sempre di più al suo approdo in Formula 1 con la scuderia di Faenza ...

Yuki Tsunoda prenderà parte nella giornata di martedì 15 dicembre ai test di Formula 1 per giovani piloti con AlphaTauri sul circuito di Yas Marina, sede questo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi ...Il talento giapponese, che ha chiuso 3° nel campionato F2, si avvicina sempre di più al suo approdo in Formula 1 con la scuderia di Faenza ...