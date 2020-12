Elon Musk, presidente Tesla investe su Marte: «Vorrei che fosse chiaro che faccio sul serio» (Di martedì 8 dicembre 2020) Elon Musk vuole costruire una città su Marte a breve. Ha dichiaro di voler vendere tutte le sue proprietà e di investire sul Pianeta Rosso. Il presidente della Tesla fa sul serio e vuole raggiungere lo spazio con Space X in modo da creare un’unità abitativa per tutti. >> Guida alla vita digitale: Come internet ha inglobato tutte le nostre attività quotidiane Elon Musk e Tesla Che Elon Musk fosse un visionario, se ne era accorto il mondo ma fino a questo punto forse non ce lo saremmo imaginati. Il presidente della Tesla che vale quasi 536 miliardi di dollari ed è grande due volte e mezzo la Volkswagen, la Daimler e la BMW messe ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020)vuole costruire una città sua breve. Ha didi voler vendere tutte le sue proprietà e di investire sul Pianeta Rosso. Ildellafa sule vuole raggiungere lo spazio con Space X in modo da creare un’unità abitativa per tutti. >> Guida alla vita digitale: Come internet ha inglobato tutte le nostre attività quotidianeCheun visionario, se ne era accorto il mondo ma fino a questo punto forse non ce lo saremmo imaginati. Ildellache vale quasi 536 miliardi di dollari ed è grande due volte e mezzo la Volkswagen, la Daimler e la BMW messe ...

