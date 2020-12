Caso Suarez | i pm | “C’è una talpa Juventus avvertita dell’indagine”

(Di martedì 8 dicembre 2020)– Ildell’esame falso di Luiscontinua ad alimentari voci e pericoli intorno alla. Si parla infatti di una presuntache avrebbe infangato le indagini. Infatti è quanto scrive La Repubblica, che racconta come gli inquirenti nutrano il sospetto della presenza di una. Che avrebbe informato ladell’indagine e delle intercettazioni che stavano svelando l’esame farsa organizzato dall’Università per gli Stranieri di Perugia., le ultimissime sulle indagini Queste le parole emerse dai pm (tra cui il procuratore Raffaele Cantore) di Perugia che avevano chiesto gli arresti domiciliari per gli agenti dell’ateneo, da poco sospesi dal giudice: “Gravi condotte di ...

Novità sulla vicenda Luis Suarez. L'attaccante dell'Atletico Madrid cercato in estate dalla Juventus che ha sostenuto un esame per il passaporto italiano per diventare comunitario anche in Italia (lo ...La Juventus è concentrata su campionato e Champions League con l’obiettivo di raggiungere il risultato più importante. Ma nel frattempo deve fare i conti con un caso spinoso, quello che riguarda l’att ...