Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di martedì 8 dicembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Il rinnovo di Gigio – Il contratto di Donnarumma con il Milan è in scadenza nel 2021: il portiere potrebbe rinnovare presto, anche se le big, tra cui la Juve, restano alla finestra. A parlarne è stato Raiola, suo agente, a Tuttosport. Roma, sogno Rudiger – La Roma sogna il ritorno di Antonio Rudiger in vista della seconda parte di stagione, considerando i numerosi esuberi che lasceranno il reparto difensivo giallorosso a gennaio Kessié in Premier League – Secondo quanto riportato da il Daily Star, l’Arsenal avrebbe intenzione di mettere a dura prova la resistenza del Milan per Franck Kessié. De Vrij rinnova – Mino Raiola ha parlato anche di Stefan De ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Il rinnovo di Gigio – Il contratto di Donnarumma con il Milan è in scadenza nel 2021: il portiere potrebbe rinnovare presto, anche se le big, tra cui la Juve, restano alla finestra. A parlarne è stato Raiola, suo agente, a Tuttosport. Roma, sogno Rudiger – La Roma sogna il ritorno di Antonio Rudiger in vista della seconda parte di stagione, considerando i numerosi esuberi che lasceranno il reparto difensivo giallorosso a gennaio Kessié in Premier League – Secondo quanto riportato da il Daily Star, l’Arsenal avrebbe intenzione di mettere a dura prova la resistenza del Milan per Franck Kessié. De Vrij rinnova – Mino Raiola ha parlato anche di Stefan De ...

DiMarzio : A inizio 2012 segnava in Premier con l’Everton. Oggi ha firmato in Puglia in Serie D - DiMarzio : #Balotelli al #Monza, ci siamo! Tutti i dettagli - calciomercatoit : ?? #SerieA - Le decisioni del giudice sportivo su #Paratici e #Nedved - cmdotcom : #SerieB: #CremoneseBrescia, un 2-2 che non serve a nessuno nel derby - sportli26181512 : Fabinho, così il Liverpool mette fuorigioco la Serie A: In Inghilterra, anche il Guardian conferma che sarà presto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, l’ex Serie A ‘occasione’ per gennaio | Idea per Juventus e Milan CalcioMercato.it Maradona sulle banconote da mille pesos: presentato in Argentina il disegno di legge

La proposta della senatrice Norma Durango: su un lato il volto di Diego e sull'altro la rappresentazione della 'Mano de Dios' ...

Serie B: il Brescia si salva due volte, finisce 2-2 contro la Cremonese

Finisce 2-2 il recupero della quinta giornata di Serie B tra Cremonese e Brescia. Sotto la pioggia incessante dello Zini, i padroni di casa sbloccano la situazione con Pinato (13) ...

La proposta della senatrice Norma Durango: su un lato il volto di Diego e sull'altro la rappresentazione della 'Mano de Dios' ...Finisce 2-2 il recupero della quinta giornata di Serie B tra Cremonese e Brescia. Sotto la pioggia incessante dello Zini, i padroni di casa sbloccano la situazione con Pinato (13) ...