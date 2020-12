Uomini e Donne, quando va in onda la trasmissione di Canale 5 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uomini e Donne oggi, lunedì 7 dicembre non va in onda. La trasmissione di Maria de Filippi va infatti ‘in ferie’ per le vacanze natalizie. L’interruzione quindi non è di certo definitiva, ma come ogni anno solo temporanea. Il dating show di Canale 5 si prende una pausa per lasciare spazio nel palinsesto ad una programmazione natalizia più adatta allo spirito del periodo. Nel pomeriggio, infatti, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda il film “Christmas at the Palace”. Tutti gli amanti di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche settimana per rivedere i protagonisti del programma: da Gemma Galgani fino a Davide per passare da Gianluca e poi tutto il Trono Over. La domanda infatti è: quando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020)oggi, lunedì 7 dicembre non va in. Ladi Maria de Filippi va infatti ‘in ferie’ per le vacanze natalizie. L’interruzione quindi non è di certo definitiva, ma come ogni anno solo temporanea. Il dating show di5 si prende una pausa per lasciare spazio nel palinsesto ad una programmazione natalizia più adatta allo spirito del periodo. Nel pomeriggio, infatti, al posto di, andrà inil film “Christmas at the Palace”. Tutti gli amanti didovranno aspettare ancora qualche settimana per rivedere i protagonisti del programma: da Gemma Galgani fino a Davide per passare da Gianluca e poi tutto il Trono Over. La domanda infatti è:...

