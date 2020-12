Ue: donne Pd, 'promuovere competenze femminili in gestione Recovery' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “La parità di genere come uno degli assi strategici dell'agenda del Governo 2021-2023, a partire dall'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, questa la prima delle proposte portate dal Pd e dalle democratiche al tavolo della maggioranza". Così Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne Pd. "Il protagonismo delle donne, la promozione dell'equilibrio di genere nei luoghi della decisione, gli investimenti in infrastrutture, lo sviluppo dell'occupazione femminile, dell'imprenditoria delle donne attraverso un Fondo dedicato, la lotta agli stereotipi sono la cifra della nuova stagione che il Pd vuole costruire. Per questo è fondamentale che anche nella gestione di Next Generation EU ci siano le competenze femminili, in ruoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “La parità di genere come uno degli assi strategici dell'agenda del Governo 2021-2023, a partire dall'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, questa la prima delle proposte portate dal Pd e dalle democratiche al tavolo della maggioranza". Così Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale dellePd. "Il protagonismo delle, la promozione dell'equilibrio di genere nei luoghi della decisione, gli investimenti in infrastrutture, lo sviluppo dell'occupazione femminile, dell'imprenditoria delleattraverso un Fondo dedicato, la lotta agli stereotipi sono la cifra della nuova stagione che il Pd vuole costruire. Per questo è fondamentale che anche nelladi Next Generation EU ci siano le, in ruoli ...

La parità di genere come uno degli assi strategici dell’agenda del Governo 2021-2023, a partire dall’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, la prima delle proposte portate dal Pd e d ...

Woman contro la violenza alle donne

La solidarietà di Woman Triathlon Italia non si ferma. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza... Scopri di più ...

La parità di genere come uno degli assi strategici dell'agenda del Governo 2021-2023, a partire dall'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, la prima delle proposte portate dal Pd e d ...