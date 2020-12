Traffico Roma del 07-12-2020 ore 10:00 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della Capitale non mancano Tuttavia segnalazioni di incidenti attenzione quindi un incidente avvenuto sulla via Urbana all’altezza di piazza dell’esquilino analoga situazione su via di Casal Selce prudenza per un incidente avvenuto in prossimità della via Aurelia alla mattino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio in direzione di via Cesare Baronio chiuse anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio sempre all’altezza di via Latina verso via della Caffarella sulla linea C della metropolitana riaperta la stazione Malatesta in precedenza chiusa per un guasto tecnico mentre sulla linea sempre della metropolitana su disposizione della Questura domani 8 dicembre possibili chiusure delle fermate Spagna e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della Capitale non mancano Tuttavia segnalazioni di incidenti attenzione quindi un incidente avvenuto sulla via Urbana all’altezza di piazza dell’esquilino analoga situazione su via di Casal Selce prudenza per un incidente avvenuto in prossimità della via Aurelia alla mattino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio in direzione di via Cesare Baronio chiuse anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio sempre all’altezza di via Latina verso via della Caffarella sulla linea C della metropolitana riaperta la stazione Malatesta in precedenza chiusa per un guasto tecnico mentre sulla linea sempre della metropolitana su disposizione della Questura domani 8 dicembre possibili chiusure delle fermate Spagna e ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - ostvest : 4- Costruzione di un Muro che impedisca il traffico da e per Porto D'Ascoli, Rieti, Roma, Frosinone, Termoli 5- Gli… - PLRomaCapitale : #Roma - Via di Torrevecchia - traffico rallentato causa veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Via Gabriele Pale… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-12-2020 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Maltempo, riaperta l'autostrada del Brennero

L'autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico. L'A22 era chiusa da sabato sera per motivi di sicurezza tra Vipiteno e il confine di Stato. (ANSA) ...

Traffico in autostrada, 7 dicembre: incidente in A7, nevica al Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L'autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico. L'A22 era chiusa da sabato sera per motivi di sicurezza tra Vipiteno e il confine di Stato. (ANSA) ...Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.