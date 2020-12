Sorteggio Mondiali 2022, dove vederlo in diretta e streaming: le avversarie dell’Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alle 18.00 di oggi il via del Sorteggio Mondiali 2022. L'Italia di Roberto Mancini, testa di serie, conoscerà le rivali per le qualificazioni al prossimo torneo in Qatar. C'è grande attesa per l'evento che vedrà, curiosamente, anche un ex campione del mondo italiano protagonista: Daniele De Rossi. A lui il compito della pesca nell'urna con Rafael van der Vaart.Sorteggio Mondiali 2022: dove vederloCome detto sarà oggi il Sorteggio Mondiali 2022 direttamente da Zurigo e rigorosamente in teleconferenza. Primo atto ufficiale che porterà al torneo in Qatar. Si conosceranno questa sera, 7 dicembre 2020, le squadre che l'Italia di Roberto Mancini affronterà per le qualificazioni all'evento ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alle 18.00 di oggi il via del. L'Italia di Roberto Mancini, testa di serie, conoscerà le rivali per le qualificazioni al prossimo torneo in Qatar. C'è grande attesa per l'evento che vedrà, curiosamente, anche un ex campione del mondo italiano protagonista: Daniele De Rossi. A lui il compito della pesca nell'urna con Rafael van der Vaart.Come detto sarà oggi ilmente da Zurigo e rigorosamente in teleconferenza. Primo atto ufficiale che porterà al torneo in Qatar. Si conosceranno questa sera, 7 dicembre 2020, le squadre che l'Italia di Roberto Mancini affronterà per le qualificazioni all'evento ...

