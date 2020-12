S T A L K E R | il writer Ivanov Sergey Nikolaevich ci lascia all' età di 66 anni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 7 dicembre 2020), lo sceneggiatore del survival horror S.T.A.L.K.E.R .: Shadow of Chernobyl, è morto. Nato a Kiev nel 1954,non è stato attratto da attività creative nella sua infanzia o giovinezza, sorprendentemente. Gli piacevano i libri di fantascienza e i fumetti ed era un grande fan di Boris Stern, uno scrittore sovietico che ha scritto una serie di fiabe, satire e prosa sociale e realistica. "Se non hanno provocato il desiderio di prendere in mano la penna, almeno mi hanno fatto guardare la scrittura da un'angolazione leggermente diversa", ha detto. "Non mi considero, come molti di coloro che scrivono ora, uno scrittore". Leggi altro...