Ruba due bici e un marsupio da un'auto In strada con il lockdown, arrestato a Presezzo (Di lunedì 7 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, durante la notte di domenica 6 dicembre, hanno arrestato un 30enne, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio: è stato sorpreso dopo aver Rubato in un'abitazione di Presezzo e in un'auto che aveva scassinato.

Ultime Notizie dalla rete : Ruba due Ruba due bici e un marsupio da un'auto In strada con il lockdown, arrestato a Presezzo L'Eco di Bergamo Activision fa causa a Netflix, l'accusa è di aver rubato il direttore finanziario

Activision ha fatto causa a Netflix dopo che il colosso dello streaming avrebbe spinto Spencer Neumann a dimettersi da direttore finanziario del publisher a stelle e strisce per poi essere assunto dal ...

Si ricovera in ospedale per Covid e muore: i vicini di casa la derubano

Si ricovera in ospedale per Covid e i vicini la derubano. La donna era poi morta e i figli avevano fatto la scoperta in casa dell'ammanco ...

