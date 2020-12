Qualunque sia la distanza | voglio restare con Cristina Donà in un posto confortevole e caldo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) In casa si parla parecchio dell’attuale situazione, questa anomalia che ci troviamo a vivere nostro malgrado sulla nostra pelle. Se ne parla come, credo, andrebbe fatto in famiglia, per non lasciare che le paure prendano il sopravvento, così come per impedire alla disperazione di avere il sopravvento, per non dire dello scoramento, dei giramenti di palle. Insomma, si parla, si cerca di analizzare, di improntare strategie, per quanto sia concesso a noi comuni mortali di improntare strategia. Ci si organizza, ci si lascia andare a progettualità, si fanno ipotesi. Tommaso, quindici anni, figlio di mezzo, in quanto lì, tra Lucia, diciannove anni, primogenita, e Francesco e Chiara, i gemelli di nove anni, ultimi arrivati, arrivo piuttosto ingombrante, è il più radicale. Non intende tornare fuori di casa finché non ci saranno chiari segnali di miglioramento, fosse anche solo per andare a ...