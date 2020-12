Mondiali Qatar 2022: sorteggio, dove vedere, gironi e avversarie Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si apre oggi ufficialmente il cammino degli azzurri verso . Saranno i primi Mondiali “autunnali” della storia del calcio, quelli che si svolgeranno in Qatar nel prossimo novembre-dicembre 2022. La prima grande novità è legata proprio al periodo in cui i Mondiali dovrebbero tenersi. La seconda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si apre oggi ufficialmente il cammino degli azzurri verso . Saranno i primi“autunnali” della storia del calcio, quelli che si svolgeranno innel prossimo novembre-dicembre. La prima grande novità è legata proprio al periodo in cui idovrebbero tenersi. La seconda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TitaG1978 : RT @SkyTG24: Mondiali Qatar 2022, alle 18 sorteggi dei gironi di qualificazione. Italia in prima fascia - SkyTG24 : Mondiali Qatar 2022, alle 18 sorteggi dei gironi di qualificazione. Italia in prima fascia - teleticino : Stasera a Fuorigioco calcio e hockey. Ospiti Luca Cereda (Skype) e Marco Padalino. Kubi commenterà i gironi di qual… - sportli26181512 : Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Italia testa di serie: tutte le fasce: Appuntamento alle 18. In quel di Zur… - junews24com : Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022: le avversarie dell'Italia verso il Qatar - -