MG EHS - La Suv ibrida plug-in debutta in Europa

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il marchio MG presenta il suo secondo modello elettrificato dedicato al mercato europeo. Si tratta della EHS-in hybrid, che affianca l'elettrica ZS EV e che sarà da subito ordinabile con prezzi a partire da 34.000 euro (incentivi esclusi) nei Paesi in cui il brand è già commercializzato. Interni digitali. La EHS è una Suv di segmento C da 4,57 metri con un passo di 2,72 metri, capace di offrire un bagagliaio con capacità variabile da 448 a 1.375 litri. La carrozzeria rispecchia i canoni stilistici del marchio, mentre all'interno troviamo un'impostazione allineata alla concorrenza con un doppio display da 10,1" e 12,3" per infotainment e strumentazione. 258 CV e fino a 52 km a batteria. Il powertrain combina un 1.5 turbobenzina da 162 CV e 250 Nm con un motore elettrico da 122 CV e 230 Nm per una potenza totale di sistema di 258 CV e 370 Nm. Le batterie al litio ...