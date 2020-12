Maria De Filippi non va in onda, fan in ansia: cosa è successo? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Maria De Filippi non va in onda ne oggi ne domani, i fan sono in ansia cosa è successo a Uomini e Donne? Ecco tutto quello che sappiamo. Uomini e donne, Fonte foto: Facebook (@ uominiedonne)Il 7 e l’8 dicembre 2020 Uomini e Donne non andrà in onda, il programma di Maria De Filippi salta ben due appuntamenti. Chi si sintonizzerà su Canale 5 alle ore 14,45 troverà infatti una bella sorpresa: nessuna dama e nessun cavaliere. Ma niente paura, a partire da mercoledì l’appuntamento con il dating show più longevo della Tv italiana tornerà normalmente. Ma cosa è successo e come mai questo salto di due giorni? LEGGI ANCHE>>>Sabrina Ferilli, la confessione su Maria De ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)Denon va inne oggi ne domani, i fan sono ina Uomini e Donne? Ecco tutto quello che sappiamo. Uomini e donne, Fonte foto: Facebook (@ uominiedonne)Il 7 e l’8 dicembre 2020 Uomini e Donne non andrà in, il programma diDesalta ben due appuntamenti. Chi si sintonizzerà su Canale 5 alle ore 14,45 troverà infatti una bella sorpresa: nessuna dama e nessun cavaliere. Ma niente paura, a partire da mercoledì l’appuntamento con il dating show più longevo della Tv italiana tornerà normalmente. Mae come mai questo salto di due giorni? LEGGI ANCHE>>>Sabrina Ferilli, la confessione suDe ...

trash_italiano : Comunque buon compleanno MDF aka Maria De Filippi. #Amici20 - fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - AnnaxLGxTS : RT @Sara27325253: A me fanno paura gli uomini troppo stupidi. Mi fanno paura quelli che sono attenti alle cose che indossi e non alle cose… - AnnaxLGxTS : RT @vojdgregorelli: tantissimi auguri alla mia conduttrice preferita, donna vera e sincera.?? auguri a maria de filippi! #mariadefilippi htt… - mrsemme : RT @ifindthelightx: SCUSATE MA IL BLOCCO SU TOMMASO E OPPINI STASERA NON LO PUÒ CONDURRE MARIA DE FILIPPI? AH NO? #gfvip -